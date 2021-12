Ivete Sangalo torce o pé durante show em Brasília

A cantora Ivete Sangalo passou por um pequeno contratempo durante um show em Brasília, na madrugada deste domingo, 6. Ela torceu o pé no palco, após pisar em falso.

A ex-BBB Vivian, que estava presente no show, registrou o momento que Veveta estava com uma bolsa de gelo no machucado. "E mesmo machucada, ela continua o show. Tem que aplaudir de pé, sim!", escreveu ela na publicação.

O acidente aconteceu logo no início do show e a baiana chegou a comentar com os fãs, que gritaram: "Meu Deus, que rainha é essa!". Ivete não quis parar a apresentação e continuou cantando. Mais adiante, dois funcionários da sua equipe entraram no palco para colocar gelo no pé da artista, enquanto ela continuava o show.

Alguns minutos depois da apresentação, Ivete usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. ""Aí lá no meio do show, pisei em falso e acho tive uma pequena torçãozinha...Não foi nada sério, não. Já estou colocando aqui um gelinho, uma besteira. Amanhã vou acordar zero bala, com fé em Deus."

