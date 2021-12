Ivete Sangalo sobe mais uma vez ao palco Rock In Rio Lisboa

Ivete Sangalo vai subir ao palco neste domingo, 29, pela segunda vez no Rock in Rio Lisboa. Isso porque a cantora americana Ariana Grande, que faria o show hoje, cancelou a apresentação por motivos de saúde. Por meio do Twitter, Ariana disse que por conta de uma infecção a apresentação teve que ser cancelada.

"Os médicos me aconselharam a não cantar durante alguns dias. Prometo compensá-los e dar o máximo da próxima vez que voltar", explicou a cantora em mensagem a seus fãs.

Os organizadores decidiram apostar em mais uma apresentação de Ivete, por conta do "sucesso da atuação do sábado".

A brasileira vai tocar, na noite de hoje, antes do último concerto desta edição que ficará por conta do DJ sueco Avicii. Esse será um dos últimos espetáculos do artista, já que há meses divulgou sua pretensão em se aposentar no final da atual turnê.

Além do show de Ivete, para substituir Ariana, a organização do evento também ofertou a possibilidade de devolução do dinheiro para os espectadores que tenham comprado ingresso para este domingo. Outro problema ocorrido no festival foi a apresentação de apenas de meia hora do Korn, por problemas técnicos.

