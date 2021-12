Ivete Sangalo revela que demorou de anunciar gravidez por medo de sofrer aborto

A cantora Ivete Sangalo fez uma declaração íntima sobre o início da gestação, durante uma entrevista exibida no Fantástico (TV Globo), na noite deste domingo, 26. Ela revelou que, assim que descobriu que estava grávida de gêmeos, tomou cuidado em contar logo a novidade, já que passou por uma gravidez ectópica, em uma das trompas, e porque, em uma segunda vez, sofreu um aborto espontâneo.

"Eu fiquei a princípio um pouco decepcionada porque imediatamente você já quer contar pra família inteira", lamentou. Ainda no bate-papo, ela aproveitou para explicar sobre todo o processo de inseminação artificial e reforçou que não é fácil.

"De uns dois anos pra cá a coisa foi intensificando. Marcelo perguntava como fazia pra ter irmãos. Foi quando tive a ideia de separar meus óvulos. Consegui tirar nove óvulos e conseguimos gerar oito embriões. São muitos passos e é desgastante demais. O passo de tirar o óvulo, fazer a fecundação, criar o embrião e depois o medo de saber se aquele embrião é saudável. Mas depois já na primeira fertilização deu certo", relatou a cantora.

Ivete está com 25 semanas de gestação e o nascimento das filhas está previsto para o final de fevereiro de 2018. Por conta do nascimento das gêmeas, ela confirmou que não desfilará no Carnaval de Salvador.

