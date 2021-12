Ivete Sangalo revela detalhes do Carnaval da Grande Rio

Ivete Sangalo revelou o cartaz da logomarca da Grande Rio para o Carnaval de 2017. A cantora será homegeada pela escola de samba, e usou as redes sociais para comemorar nesta quinta-feira, 21.

Na legenda, Ivete contou que está muito feliz pela participação e escreveu: "Porque não tá cabendo tanto amor e felicidade em mim. @granderio, a gente vai brilhar muito nesse carnaval 2017! Quanta honra. Ivete - do Rio ao Rio".

A cantora ainda vai participar, no dia 3 de setembro, de uma comemoração na quadra do agremiação, que fica em Duque de Caxias, no Rio. Além disso, a baiana vai ajudar na eleição do melhor hino, e vai cantar para o público o samba escolhido.

Porque não tá cabendo tanto amor e felicidade em mim. @granderio , a gente vai brilhar muito nesse carnaval 2017! Quanta honra Ivete do Rio ao Rio 🙏🏻❤️ Uma foto publicada por Veveta (@ivetesangalo) em Jul 21, 2016 às 7:54 PDT

