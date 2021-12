Ivete Sangalo recebe o Troféu Mário Lago no 'Domingão do Faustão'

Ivete Sangalo foi a homenageada do ano no Troféu Mário Lago, do "Domingão do Faustão", neste domingo, 27. Na edição do programa, os espectadores viram uma retrospectiva da carreira da cantora.

O prêmio reconhece contribuições extraordinárias ao mundo do entretenimento, e nos últimos anos homenageou nomes como Irene Ravache, Ney Latorraca, Nicette Bruno, Nathalia Timberg, Milton Gonçalves e Francisco Cuoco. Ao receber o prêmio, Veveta falou sobre a importância da consideração ao outro durante a pandemia — e fez um discurso a favor das minorias:

"O Brasil é um país racista? Não. É racista, é homofóbico, de feminicídio, de ataque às minorias que não são minorias. Esse perfil da sociedade, doente, equivocado, é pautado todo na ideia da desiguldade", afirmou a cantora.

A baiana também recebeu o reconhecimento de Irene Ravache e Ney Latorraca, os homenageados de 2019, que participaram do programa virtualmente. E também de Gilberto Gil e Antonio Fagundes.

