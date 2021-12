Ivete Sangalo quebra silêncio e critica governo Bolsonaro

Após anos de críticas por se manter isenta em relação às questões políticas do país, Ivete Sangalo falou abertamente sobre o governo Bolsonaro no Instagram nesta terça-feira, 22.

Na publicação, a cantora afirmou ser contra a gestão do atual presidente que, de acordo com ela, "não me representa nem mesmo antes da ideia dele existir", desmitificando especulações de que teria votado em Bolsonaro nas eleições de 2018.

A cantora afirmou ainda que irá "unir forças nas próximas eleições através do poder do voto" para retirar Bolsonaro do poder e apelou para que a população continue com as práticas de distanciamento social na batalha contra o Covid-19.

"Meus zamuris. Entendo o quão necessário é nesse momento não estabelecer dúvidas sobre o que acredito. Esse governo que aí está não me representa nem mesmo antes da ideia dele existir. E Isso vamos resolver quando unirmos forças nas próximas eleições através do poder do voto", afirmou.

"Agora vamos nos unir em prol do que podemos fazer nos nossos espaços para driblar essa desorganização que são: O uso de máscaras, higienização, vacinas, e o que mais necessário for. Então que possamos nos vacinar. Eu sou a favor de vacina para todos".

