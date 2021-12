Ivete Sangalo promove bazar online com figurinos e peças pessoais

Os fãs da cantora Ivete Sangalo já podem se preparar, pois a artista promove, na próxima semana, um bazar beneficente. O evento será entre os dias 17 a 19 de novembro. Estará a venda roupas do acervo pessoal da baiana e figurinos usados em shows feitos ao longo dos seus 20 anos de carreira.

As peças vão estar disponíveis para exposição em uma loja no 3º piso do Shopping da Bahia, em Salvador. Toda a venda acontece de forma online, no site do bazar, que estará disponível a partir do dia 17.

O bazar é organizado pela Iessi Music, produtora que gerencia a carreira da artista, e tem como mote "Vista-se de amor". O dinheiro arrecadado vai ser destinado para instituições beneficentes de todo o Brasil.

