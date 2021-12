Ivete Sangalo pode estar grávida de gêmeos, diz colunista

O jornalista Leo Dias afirmou ao programa Fofocalizando (SBT) que a cantora Ivete Sangalo pode estar grávida de gêmeos. Ainda de acordo com ele, a artista deve confirmar a gravidez durante a coletiva do The Voice Brasil (TV Globo), que será realizada nesta terça-feira, 12, ou durante a sua apresentação no Rock In Rio, nesta sexta-feira, 15.

Ivete planeja ter o segundo filho há algum tempo e congelou os óvulos para garantir a gestação. "As coisas ficam mais difíceis, já não produzo mais óvulos como antes. Por isso, congelei os meus", afirmou. "A gente 'berimbô' legal!", brincou a cantora sobre a viagem que acaba de fazer pela Europa com o marido. "Furunfando a gente está. Quero engravidar da forma mais natural possível", comentou Ivete em uma entrevista ao jornal Extra.

A cantora já é mãe de Marcelo, de 7 anos, fruto do seu relacionamento com o nutricionista Daniel Cady.

