Ivete Sangalo diz que terá alta médica nesta quarta e que fechou a 'fábrica'

A cantora Ivete Sangalo, que deu à luz as gêmeas Helena e Marina, receberá alta médica nesta quarta-feira, 14, como afirmou a própria cantora. Ela apareceu na janela do Hospital Aliança, na manhã desta terça, 13, onde está internada, e conversou com algumas pessoas e TVs que estavam no local.

Durante o bate-papo informal, a artista disse que sairia nesta Quarta-feira de Cinzas para evitar a movimentação do local onde mora, no Campo Grande, já que o endereço fica no circuito do Carnaval. A folia por lá termina nesta terça.

Bem-humorada e sem maquiagem, a cantora contou que as filhas são gulosas como a mãe e que estão bem. Ela ainda disse que acompanhou as homenagens que recebeu de fãs e amigos durante o Carnaval. Ivete ainda brincou com relação à aparência. "Estou bem feinha", disse, aos risos.

Sobre ter mais filhos, a cantora afirmou que não fez nenhum procedimento de ligadura de trompas, que "fechou a fábrica". Além das gêmeas, a baiana é mãe de Marcelo.

No último sábado, 10, antes de dar à luz, Ivete postou um vídeo nas redes sociais dançando "No Groove", música que lançou para o Carnaval, em um quarto da unidade médica. Horas depois, o marido da artista, Daniel Cady, postou uma foto das gêmeas com a mamãe.

