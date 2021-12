Assim como boa parte dos eleitores da capital baiana, a cantora Ivete Sangalo deixou para fazer o recadastramento biométrio na 'última hora'. A artista contou, em vídeos gravados no stories do Instagram, que sabia da obrigatoriedade do processo há anos, mas que somente agora decidiu fazer.

>> Médicos querem antecipar parto de Ivete para antes do Carnaval, diz colunista

"Essa semana eu também aproveitei para fazer a minha biometria, que é a leitura da digital pra substituir o título eleitoral. Eu tô vendo essa propaganda desde muito tempo (...) Em 2014, eu comecei a ouvir falar. Em 2016, começou a primeira propaganda disso e eu só vim fazer isso essa semana. E só vai ser possível fazer essa biometria até dia 31 de janeiro. Agora veja: eu tive esse tempo todo para fazer. A gente gosta de emoção, né?", revelou Ivete, que está de licença maternidade e ficará fora da folia de Momo, neste ano.

Da Redação Ivete Sangalo diz que deixou recadastramento biométrico para a 'última hora'

adblock ativo