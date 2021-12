Ivete Sangalo curte show do uruguaio Jorge Drexler em Salvador

Ainda de licença-maternidade, a cantora Ivete Sangalo curtiu o show do cantor uruguaio Jorge Drexler na noite de terça-feira, 17, em Salvador. Esta é uma das primeiras aparições públicas da artista.

Em uma foto divulgada no Instagram, ela aparece com amigos, prestigiando o primeiro show no Teatro Casa do Comércio.

Desde o nascimento das gêmeas Marina e Helena, Ivete tem aparecido pouco publicamente, mas sua licença terminará antes do previsto. Ela puxará um trio elétrico sem cordas no dia 29 de abril, na capital baiana.

