Ivete Sangalo curte show de Beyoncé nos Estados Unidos

A cantora Ivete Sangalo está curtindo férias em Miami (EUA) e aproveitou a viagem para conferir a estreia da turnê "Formation Tour", da cantora Beyoncé, nesta quarta-feira, 27. Junto com a artista, outros famosos também marcaram presença. A atriz Carolina Dieckmann, o ator Duda Nagle e a namorada Sabrina Sato foram com Ivete curtir o evento.

A baiana aproveitou para fazer vários vídeos no SnapChat antes de chegar no local do evento e durante o show, fazendo questão de registrar para os fãs como era maravilhoso estar ali.

A primeira apresentação da turnê mais esperada do cenário pop aconteceu em Miami. Beyoncé levou milhares de fãs para o show e fez questão de dizer: "Se você veio aqui para curtir um bom tempo, se você é orgulhoso de onde você é, diga 'eu mato!".

As miguxas tudo lindas! Amando essa farra com essas duas❤️❤️ @sabrinareal @loracarola Uma foto publicada por Veveta (@ivetesangalo) em Abr 27, 2016 às 9:00 PDT

adblock ativo