Ivete Sangalo congela óvulos para ter segundo filho

A cantora Ivete Sangalo quer engravidar do segundo filho. De acordo com a coluna "Retratos da Vida", do jornal "Extra", a baiana afirmou que, ela e o marido, o nutricionista Daniel Cady, estão cogitando a ideia já faz algum tempo.

"As coisas ficam mais difíceis, já não produzo mais óvulos como antes. Por isso, congelei os meus", afirmou. "A gente 'berimbô' legal!", brincou a cantora sobre a viagem que acaba de fazer pela Europa com o marido. "Furunfando a gente está. Quero engravidar da forma mais natural possível", completou.

Ivete e Daniel estão juntos desde 2008 e são pais do pequeno Marcelo, de 7 anos. A cantora ainda comentou que já explica ao filho como nascem os bebês. “Ele sabe que existe o namorinho do papai e da mamãe”, disse Ivete.

Lua de mel❤️ #MinutoIveteEuropa Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo) em Jul 26, 2017 às 5:54 PDT

Embrulhado em papel de amor . Deus me mandou esse presente , e eu agradeço mais e mais todos os dias! Amor infinito❤️🙏🏻 Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo) em Mai 29, 2017 às 7:51 PDT

