Ivete Sangalo confirma ausência do Carnaval de 2018 por causa de gravidez

A cantora Ivete Sangalo confirmou que não desfilará do Carnaval de Salvador em 2018 por conta da gravidez de gêmeos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 20, na rede social da artista. "Queria conversar com vocês sobre o Carnaval de Salvador: porque além de ser a menina dos olhos da minha carreira, é a maior festa da minha terra e tenho uma relação intensa com o Carnaval. Mas, em virtude da alegria que é estar esperando minhas filhas, em 2018 não estarei", disse.

Ela acrescentou ainda que "seria irresponsável com a minha saúde e uma irresponsabilidade à minha proposta como artista, acho que ninguém ia curtir. Sei que muita gente vai sentir, e assim como eu, porque eu amo estar em cima do trio, mas é por um motivo muitíssimo importante, relevante. Isso tem uma relevância muito grande na minha vida. Então, no Carnaval de 2018, não vou cantar, por orientação médica, por orientação minha, da minha família e do meu marido".

Salvador Fest

Neste final de semana, Ivete participará do Salvador Fest, onde fará sua primeira apresentação na Bahia após o anúncio da gravidez. Antes, a cantora tinha se apresentado em um show com muita emoção no Rock in Rio.

Mesmo impossibilitada, Ivete disse que não deixará de participar do Carnaval, mesmo dentro de casa. "Uma coisa que ninguém vai me impedir é colocar uma abadá dentro de casa. Não tem festa mais linda, mais gostosa de participar", afirmou.

