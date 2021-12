Ivete Sangalo compartilha momento de amamentação da filha; Veja foto

Ivete Sangalo está voltando aos poucos com sua agenda de compromissos. Após se apresentar em cima de um trio elétrico em Salvador e arrastar cerca de 800 mil pessoas, a cantora participou da turnê Love Dance 2018 World Tour do cantor latino Luis Fonsi e ainda esteve presente na gravação do programa 'Altas Horas'. Mas, em suas redes sociais, Ivete registrou mais uma vez seu tempo sagrado de amamentação com sua filha.

A cantora postou uma selfie com a bebê no colo e legendou: "Café da manhã! Minha mãe adora me dar o leitão do amor!". Depois, no stories, ela ainda filmou o momento. "Amamentar...tão bom!", exclamou.

Ivete Sangalo ficou quatro meses longe dos palcos e trios. O último show tinha sido na virada do ano de 2018, também em Salvador. Nas próximas semanas a cantora segue a agenda com sua apresentação no San Island Weekend, que acontece de 18 a 20 de maio, em Morro de São Paulo, no litoral baiano. A produção do festival investiu pesado e irá construir um palco inspirado no Tomorrowland para Ivete cantar. Em seguida, ela se apresenta com Gilberto Gil no dia 1º de junho, em São Paulo, no lançamento oficial do Allianz Parque Hall. No dia 8, ela anima pelo 3º ano consecutivo o famoso Arraiá do Galinho, no Parque de Exposições de Salvador e fecha o mês no Rock in Rio Lisboa, no dia 30.

adblock ativo