Ivete Sangalo cancela show após problema de saúde da filha

A cantora baiana Ivete Sangalo usou seu perfil nas redes sociais para mandar um recado aos fãs Campina Grande, na Paraíba, após o cancelamento de um show na cidade por cauda da internação de uma das filhas gêmeas.

A cantora fez um vídeo para explicar a sua ausência no 'Maior São João do Mundo', onde faria show de abertura na última sexta-feira, 7. As causas do problema de saúde não foram informadas.

“Eu queria agradecer imensamente o carinho de vocês, o respeito e a compaixão, porque eu de fato não pude ir. Aqui eu tô falando como mãe, não como cantora. E como sei que do lado de lá existem mães, pais, amigos, fãs e gente de coração enorme, eu estou aqui para agradecer vocês e fizer que está tudo bem, que tudo está correndo bem e que em breve eu estarei aí para dar um beijo pessoalmente em cada um de vocês”, disse a cantora, em trecho do vídeo.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da cantora, que afirmou não ter autorização para divulgar mais informações.

