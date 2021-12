Ivete Sangalo aproveita férias para esquiar na neve; veja

Aproveitando as férias pós-carnaval longe do calor de Salvador, a cantora Ivete Sangalo mostrou que também manda bem na neve. Na manhã deste sábado, 20, ela usou seu perfil no Instagram para publicar um vídeo onde aparece esquiando em uma montanha e na legenda escreveu: "Oia, espia só".

Os seguidores e fãs adoraram a desenvoltura de Veveta e não pouparam elogios. "Arrasa", escreveu uma. "Já pode competir nas olimpíadas", disse outra. "Sempre arrasando!", comentou uma terceira.

Oia, espia só☃❄️⛷ Um vídeo publicado por Veveta (@ivetesangalo) em Fev 19, 2016 às 10:20 PST

