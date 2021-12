Ivete revela seus sete pecados capitais da beleza

A cantora Ivete Sangalo falou sobre os sete pecados capitais da beleza no segundo vídeo da série de bastidores do programa "Superbonita", do canal fechado GNT, intitulada "Dicas da Ivete".

Nas imagens, ela brincou e disse que quando o assunto é orgulho, ela só pensa nas pernas, que herdou de família. "No verão, no inverno, elas sempre estão lá, lindas", se gabou.

Sobre a gula, Veveta contou que não resiste ao leite condensado. "Não precisa ir para o fogo, na lata mesmo a gente derruba", falou. Já a preguiça surge nos primeiros cinco minutos de malhação.

Quando o assunto é inveja, a cantora listou celebridades com atributos desejados por ela. "Eu queria ter o cabelo de Cleo Pires, que é uma coisa maravilhosa. Eu queria ter o sorriso de Sabrina Sato, que além de ser lindo vem com a alma dela. Eu queria ter os olhinhos de Grazi Massafera. Queria ter a cintura de Cris Vianna. Eu queria ter o bumbum de Paola Oliveira e queria ter a saboneteira de Taís Araújo, que é um luxo", comentou.

