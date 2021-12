Ivete revela repertório e convidada para trio que vai puxar domingo

A cantora Ivete Sangalo, às vésperas do retorno aos shows após a licença-maternidade, revelou o repertório e uma convidada especial da primeira apresentação que fará após o nascimento das gêmeas Marina e Helena.

Ela puxará um trio elétrico neste domingo, 29, na Barra, em Salvador. Por meio dos stories do Instagram, Ivete anunciou que no repertório estarão presentes flash backs de sucessos da carreira e que a sobrinha Camila Nunes cantará com ela no trio, como convidada.

Nos vídeos, a cantora está ensaiando para a apresentação e diz : "Segura zamuris, que esse show é todo de vocês". Como sempre fazendo brincadeiras, Ivete aparece sem maquiagem e garante que estará muito gata no dia 29.

