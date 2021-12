Ivete recebe alta de hospital com as gêmeas Helena e Marina

A cantora Ivete Sangalo e as gêmeas Helena e Marina deixaram nesta quarta-feira, 14, a maternidade do Hospital Aliança, em Salvador.

As filhas da artista nasceram em pleno sábado de Carnaval, no último dia 10, com quase 3 kg cada.

Helena e Marina nem bem vieram ao mundo e já foram tema de diferentes fantasias durante a folia da capital baiana.

Na saída da unidade médica, Ivete brincou com as equipes de reportagem que a aguardavam. Ao ser questionada sobre a licença maternidade, ela disse que vai "ficar dois anos e meio sem trabalhar".

Com o semblante tranquilo, a cantora evitou comparações entre as filhas, como quem era a mais 'chorona', por exemplo. O marido e o filho de Ivete, Daniel Cady e Marcelo, acompanharam a cantora e também demonstraram entusiasmo com o retorno pra casa.

adblock ativo