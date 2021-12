Ivete posta foto momento fofura com o filho curtindo sua gravidez

A cantora Ivete Sangalo mostrou um momento fofura com o seu filho Marcelo, de 8 anos. Grávida de gêmeos, a baiana postou uma foto do primogênito beijando sua barriga.

Com sorriso largo no rosto, Veveta aproveitou a sexta-feira, 13, para curtir uma praia com o filhote. A legenda da foto postada no Instagram diz tudo sobre a felicidade da artista.

"Mamãe vai explodir de amor. Deus é muito maravilhoso. Obrigada meu paizinho por todos esses presentes! #sorte #mãe #avontade".

