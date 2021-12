Ivete posta foto das filhas, mas Marcelo chama atenção de seguidores

Helena e Marina foram escaladas na manhã desta sexta-feira, 22. De forma descontraída, a cantora Ivete Sangalo postou a foto das filhas uniformizadas para assistir o jogo do Brasil contra a Costa Rica, na Copa do Mundo na Rússia. Mas, além de se derreteram com a fofura das meninas, os seguidores repararam em Marcelo, filho mais velho da artista, que aparece ao fundo.

"Aqui meu rei, só da BRASIL!!!", escreveu Ivete, na legenda da postagem feita no Instagram. Nos comentários, os fãs da artista sinalizaram sobre a expressão de Marcelo, que parece pouco animado. "Marcelinho com uma carinha de bravo. Será ciúmes?", comentou uma seguidora. "Hoje eu tô só o Marcelo", brincou outra pessoa.

