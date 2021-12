Ivete posta foto amamentando gêmeas e fala em se afastar das redes sociais

A cantora Ivete Sangalo postou um momento fofura na sua conta no Instagram e "derreteu" o coração dos seus seguidores nesta terça-feira, 20. A artista publicou uma foto amamentando as gêmeas Marina e Helena com o marido Daniel Cady e o filho Marcelo ao lado.

Em apenas 30 minutos de publicada, a imagem teve mais de 520 mil curtidas e 20,5 mil comentários. "Que coisa linda, que Deus abençoe sua família"; "Arrasou!!! Viva a amamentação"; "Fofuras" e "Parabéns Ivete vc merece e muito tudo isso", disseram alguns fãs da baiana.

Na legenda, Ivete contou um pouco da rotina nos últimos dias. "A amamentação é uma das coisas mais prazerosas e saudáveis para elas e para mim. Elas crescem felizes e bem alimentadas . Marcelo tem participado ativamente . Enche as irmãs de carinho e toda atenção", conta.

A artista também elogiou o marido: "esse papai lindo só babando e pensando em como lidar com esse amor lindo", disse completando que iria se afastar "um pouquinho" das redes sociais para cuidar das filhas, mas ressaltou que está muito feliz.

"Confesso que estou no mais pleno momento da minha vida! Minha família linda cresceu e estamos tão felizes que não cabe no nosso coração esse amor gigante".

Marina e Helena nasceram no sábado, 10, de Carnaval.

