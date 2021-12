Ivete pode ser também rainha de bateria da Grande Rio

Já escolhida para ser o tema do enredo de 2017 da Acadêmicos do Grande Rio, a cantora Ivete Sangalo também pode desempenhar a função de rainha de bateria da escola de samba carioca.

Ao site Ego, o mestre de bateria Thiago Diogo contou que a decisão está apenas nas mãos da artista. "Ela vai decidir sobre isso, a escola quer, mas depende dela", disse.

Se Veveta topar, ela assumirá o lugar da atriz Monique Alfradique, que havia sido confirmada como substituta de Paloma Bernardi. Caberá à escola de samba driblar a saia-justa.

No último sábado, 12, Ivete participou do evento de oficialização de seu nome como título do enredo "Hoje É Dia De Ivete!", a ser desenvolvido pelo carnavalesco Fabio Ricardo, na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

"Quero dizer à comunidade que eu estarei aqui presente. Eu vou acompanhar cada detalhe do nosso desfile. Vai valer a pena cada pedacinho do nosso enredo. Estou realmente lisonjeada e honrada", declarou a cantora, que brincou: "Vou desfilar seminua!".













