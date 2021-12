Ivete não vira cadeira para ex-colega no "The Voice"

A cantora Ivete Sangalo foi surpreendida com a presença de uma colega de infância. Dhi Ribeiro cantou a música Milagres do Povo no The Voice Brasil e não chamou a atenção da baiana durante a apresentação. Apenas Carlinhos Brown virou para a mulher.

Após a apresentação, Ivete percebeu que conhecia Dhi. "Brown, ela tem uma fisionomia tão familiar! Parece que eu já te conheço", disse a artista. Dhi esclareceu que as duas foram modelos na mesma agência.

"Na Girafas! Pera aí! Você foi aluna de Miguel? Eu tava ali, pensando que conhecia essa mulher! Faz muito tempo! Eu nem cantava profissionalmente", relembrou Veveta.

Dhi explicou que está diferente. "Eu mudei muito, né, Ivete?! Você continua com 17 anos", brincou a competidora. Mas Ivete discordou e elogiou o corpo da colega. A cantora ainda lembrou de momentos vividos juntas.

