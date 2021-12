Ivete faz trilha na Chapada e dorme na casa dos pais do guia

A cantora Ivete Sangalo tirou uns dias de descanso da agenda corrida de shows e embarcou com o marido Daniel Cady para a Chapada Diamantina, interior da Bahia. Na viagem, ela andou 50 quilômetros, atravessou o Vale do Pati e dormiu na casa de dona Leuza e Seu Joia, família de Max, guia do casal.

"Um lindo encontro com o Vale do Pati. Um sonho realizado poder caminhar por essas trilhas. A natureza sempre nos dando o seu melhor e nos tornando melhores. Obrigada meu Deus! Tudo isso na minha Bahia", escreveu ela, em sua página oficial no Facebook.

Ela também falou na rede social sobre a companhia do guia Max e de sua família, que acolheram o casal durante a trilha do Vale do Pati.

"O nosso guia Max foi uma companhia deliciosa, nos mostrando cada cantinho desse lugar mágico. Dormimos na casa dona Leuza e Seu Joia, pais dele. Ô coisa boa! No dia seguinte seguimos rumo ao Castelo (do Vale do Pati) e por fim Guiné. Estou feliz, em paz", postou Ivete em sua página oficial no Facebook.

A natureza é de Deus , o nosso amor tb❤️❤️ @danielcady Posted by Ivete Sangalo on Sexta, 7 de agosto de 2015

