Ivete ensaia com Neojiba para show na Fonte Nova

Ivete Sangalo segue ensaiando com a Orquestra Juvenil da Bahia - do programa Neojiba - para o show com canções de Caetano Veloso e Gilberto Gil que será apresentado no dia 18, na Arena Fonte Nova. Nesta quinta, 3, a presidente das Voluntárias Sociais da Bahia, Aline Peixoto, que idealizou o evento, acompanhou os ensaios no Teatro Castro Alves, em Salvador.

"Quando convidei Ivete para apoiar essa causa, não tinha ideia que faríamos algo tão bonito e especial. O público que estiver na arena vai ver um espetáculo histórico, que vai reunir muita energia positiva", disse Aline, que também é a primeira-dama do estado.

O evento beneficente na Arena Fonte Nova terá participações especiais dos cantores Carlinhos Brown, Cláudia Leitte e Preta Gil. Os ingressos custam a partir de R$ 25 e estão sendo vendidos na loja oficial da festa localizada no piso L2 do Salvador Shopping, nos balcões TicketMix e A Tarde dos shoppings da Bahia, Barra, Paralela, Salvador Norte e Salvador Shopping, além do Pida, no shopping Piedade.

