Ivete e Xuxa aninam festa gay no Rio de Janeiro

A cantora Ivete Sangalo vai comandar o Chá da Alice, festa gay que acontece nesta sexta-feira, 1º, no Barra Music, no Rio de Janeiro. Mas para a surpresa de muitos, a homenageada da noite, Xuxa, também vai estar nessa edição do evento. No palco, as duas vão relembrar sucessos da carreira da Rainha dos Baixinhos.

