Ivete e outros famosos parabenizam estreia de Xuxa na Record

A estreia de Xuxa da Record, nesta segunda-feira, 17, também foi aguardada por muitos famosos. Amigos e fãs da apresentadora, eles mostraram que acompanharam o programa e deixaram seus recados no Instagram.

A cantora Ivete Sangalo, amiga pessoal de Xuxa, elogiou: "Linda! Maravilhosa e única @xuxamenegheloficial, vc brilha demais. Te amo ❤️❤️❤️❤️ E essa beleza gente! Coisa mais linda de Deus", escreveu.

O cantor Alexandre Pires, que se apresentou no programa, ainda fez questão de agradecer o convite. "Obrigado, Rainha! @xuxamenegheloficial"

Já o humorista Paulo Gustavo lembrou da responsabilidade que Xuxa está enfrentando ao assumir um novo programa e afirmou seu apoio. "To nervoso por ela ! Não é fácil essa nossa profissão ! As pessoas as vezes julgam, falam mal , desejam mal aqui na internet, mas não fazem ideia do tamanho da responsabilidade de tocar um programa, de subir num palco , de fazer um show! Parabéns Xuxa , que o seu programa seja um sucesso do mesmo tamanho do seu coração ! Eu to falando isso , mas o que tem de gente pra falar bem é muito, mas MUITO MAIS! Ta tudo certo! ❤️❤️❤️"

Confira outras mensagens deixadas por famosos:

Rodrigo Faro: "Parabéns @xuxamenegheloficial pela linda estréia!!!' Dava pra ver a felicidade estampada no seu rosto!!!!Uma estréia digna de uma grande estrela que vai continuar brilhando por muitos anos na televisão brasileira.Assisti tudo e adorei!!!!"

Deborah Secco: "Eterna Rainha!!! Arrasa Xu!!!"

Dudu Nobre: "Desejo tudo de Bom e muito sucesso Pra vc @xuxamenegheloficial nesse novo projeto. FUI DN!!!"

Ludmilla: "Muito sucesso pra rainha @xuxamenegheloficial em sua nova jornada 😘 É hooooje 🎶"

Sheila Mello: "Minha eterna rainha @xuxamenegheloficial desejo que vc seja muito feliz neste novo ciclo! 🍀 Vc é especial na vida de muitos!!!"

Sheron Menezes: "Te amo Xu... 💜💜💜💜 @xuxamenegheloficial"



Buchecha: "Adorei Rainha! Te amo ❤️"

Mariana Belém: "XUXA @xuxamenegheloficial está absolutamente destruidora na estréia. #pererecas #sentaláClaudia #aquelasquefingemquesãomiguxas #tietomesmo #XuxaNaRecord"

Marina Morena: "Amando a #Xuxa na record"

Amanda Santiago: "A rainha voltou! 😭💙 #Xuxa @xuxamenegheloficial @pgmxuxameneghel "TUDO PODE SER, se quiser será."

