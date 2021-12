Ivete e Gil ensaiam para especial sobre o axé

Gilberto Gil postou um vídeo nesta segunda-feira, 10, em que aparece ensaiando com Ivete Sangalo a pariticpação deles no programa Globo de Ouro do Canal Viva, que vai homenagear os 30 anos do axé. Eles aparecem cantando juntos "Céu da Boca" [veja vídeo abaixo].

Cada programa terá seis apresentações de artistas de diferentes gerações do axé, como Luiz Caldas, Sarajane, Daniela Mercury, Claudia Leitte, Ara Ketu, Cheiro de Amor, É o Tchan, Jammil e Márcio Victor.

Pelo projeto passarão também cantores e bandas que se destacam em outros gêneros musicais, como Caetano Veloso, Mariene de Castro e Mariana Aydar. Ao total, 80 artistas fazem parte da festa, que terá apresentação de Márcio Garcia e Carolina Dieckmann.

Ivete e Gilberto Gil ensaiando ''Céu da Bocha (Chupa toda)'' para o Globo de Ouro Axé 30 Anos. Um vídeo publicado por Ivete Sangalo News (@ivetesngnews) em Ago 10, 2015 às 2:30 PDT

adblock ativo