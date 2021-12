Ivete dispensa cachê e faz show em prol do Martagão Gesteira

Ao lado da Orquestra Neojibá, Ivete Sangalo fará um show beneficente, no dia 18 de dezembro, em Salvador. A cantora divulgou o evento em prol do Hospital Martagão Gesteira, em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira, 25.

Veveta foi convidada pela presidente das Voluntárias Sociais, Aline Peixoto, para a ação e abriu mão do cachê. A intenção é que a renda arrecadada com o show, incluindo a venda de ingressos e souvenirs seja revertida para a reforma da instituição, que é especializada em atender crianças com câncer.

Segundo a nota, o local e os valores serão divulgados durante uma coletiva de imprensa, com data ainda a ser definida.

Confira a publicação:

