Ivete concorre a prêmios de destaque em 2015

Ivete Sangalo parece ter tido mais um ótimo ano na carreira. A cantora está concorrendo a melhor artista em cinco premiações, além do álbum com Criolo, "Viva Tim Maia!", concorrer a "Disco Nacional do Ano".

Pelo site Uol, Ivete concorre a "Cantora do Ano" e "Disco Nacional do Ano". Como melhor cantora/artista, está concorrendo no prêmios Quem Acontece, Rádio FM O Dia, Domingão do Faustão e BMA 2016, no qual ainda foi indicada por melhor Música MPB.

A cantora se prepara para fazer o show na sexta-feira, 18, na Arena Fonte Nova, com a Neojibá, em um repertório só com canções de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Toda a renda do evento será revertida para a reforma do Hospital Martagão Gesteira, único exlusivamente pediátrico de Salvador

