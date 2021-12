Ivete agradece apoio de amigos e fãs após nascimento das gêmeas

A cantora Ivete Sangalo publicou uma foto em seu perfil nas redes sociais ao lado das gêmeas, Helena e Marina, na manhã deste domingo, 11, para agradecer o apoio e carinho dos fãs e amigos após o nascimento das filhas.

"Deus está presente fortemente na minha vida. Só quero dizer a ele: obrigada por essas bençãos. A minha Felicidade não cabe dentro de mim. @danielcady nosso sonho está só começando. A todos, o meu carinho por tantas demonstrações de amor e desejos de boa sorte. Cada oração de vocês chegou, e nossas meninas são muito maravilhosas [sic]", legendou a artista.

O marido de "veveta" - como é carinhosamente chamada pelos fãs -, o nutricionista Daniel Cady também fez uma publicação, na noite deste sábado, 10, com a mesma imagem, para celebrar a chegada das pequenas.

Nascimento

Helena e Marina, filhas de Ivete Sangalo, nasceram na madrugada do sábado, 10, no Hospital Aliança, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, de parto cesárea. A cantora e as gêmeas passam bem. A previsão é que Ivete tenha alta médica na terça, 13.

Na ocasião, minutos antes de entrar para a sala de parto, a artista chegou a publicar um vídeo no Instagram dançando ao som de "No Groove", parceria entre ela e Márcio Victor do Psirico.

