Isis Valverde volta ao trabalho 2 meses após nascimento do filho

A atriz Isis Valverde retomou sua rotina de trabalho, cerca de dois meses após dar à luz ao seu primeiro filho, Rael. Em seu Instagram nesta terça-feira, 29, a atriz fez um desabafo sobre retornar ao batente com um bebê para cuidar.

“A volta está sendo muito gostosa e ao mesmo tempo desafiadora! Eu e meu bem mais precioso estamos nos afinando com as viagens, estúdios, mamadas e a minha vida corrida, que volta a tomar forma. Minha profissão é algo que demanda muito e eu sabia que não seria fácil, mas Deus me mandou um anjo que parece entender isso e torna os meus dias mais iluminados ainda”, disse ela.

Passando por uma nova fase, a atriz aproveitou para agradecer a sua equipe. “Obrigada equipe por terem a delicadeza de entender nosso momento. Obrigada, Deus, por me mandar um presente de encaixe tão perfeito”, celebrou.

