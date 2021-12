Isis Valverde rebate colunista que divulgou gravidez

A atriz Isis Valverde usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 9, para responder ao colunista Léo Dias, que divulgou a sua gravidez durante o programa Fofocalizando, do SBT.

Em tom de desabafo, Isis afirmou no Instagram que precisava se "posicionar diante da situação", que foi "transformado em algo sensacionalista".

O colunista havia dito que a atriz engravidou enquanto estava separada e que a descoberta da gravidez a fez reatar o relacionamento com o noivo, André Resende.

"Não, nós não reatamos o relacionamento por causa de uma gravidez. Até porque não acredito que um filho segura uma relação. Além disso, eu, uma feminista ativa, acredito que uma mãe solteira pode sim dar conta da criação de um filho. Nenhuma mulher tem a obrigação de se casar ou ter qualquer relação íntima com o pai da criança, caso ela não o ame de verdade", escreveu ela, que descobriu a gestação há apenas alguns dias.

"Não, minha gravidez não foi descoberta em meio a uma separação! A vinda do nosso filho foi algo desejado. O que nos deixou mais chocados foi a invenção da venda do nosso filho para uma empresa de testes de gravidez! Foi dito que nosso filho seria vendido como uma forma de post, coisa que JAMAIS faríamos. Espero do fundo do meu coração que esta profissão tão linda, que é a de um jornalista, caminhe sempre na luz da verdade dos fatos, sem trabalhar nas sombras da mentira expondo famílias", completou.

Em outro post, Isis explicou como ocorreu a separação de André e que o bebê era um desejo dos dois. "Em dezembro nos separamos por um breve período. Mas sofremos muito com isso, afinal, nos amamos e sempre desejamos construir algo maior! Não aguentamos a saudade e retomamos nossa história, decidindo que moraríamos juntos e que deixaríamos a porta aberta para que Deus nos presenteasse com um filho. Isso seria um sonho realizado. Levamos isso adiante até o convite de uma novela chegar. Massssss… para a nossa surpresa, Deus mandou nosso pacotinho. Estamos radiantes e gratos por tudo que estamos construindo".

