Isis Valverde está grávida, diz colunista

A atriz Isis Valverde está grávida do primeiro filho. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do jornal 'O Dia', na tarde desta segunda-feira, 9.

De acordo com o colunista, a informação foi revelada por amigos da atriz. Ainda segundo a publicação, Isis descobriu a gestação quando ainda estava separada do atual noivo e pai do bebê, o modelo André Resende, e decidiram retomar o relacionamento.

A assessoria de imprensa não confirmou a informação. Isis está escalada para fazer 'O Avesso da Vida', a próxima novela das seis da Globo com estreia prevista para setembro.

Mesmo sem a confirmação da atriz, os fãs já estão parabenizando a global nas redes sociais. "Parabéns! Que traga muita felicidade e amor!", comentou um seguidor.

