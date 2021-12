Isabelle Drummond anuncia fim de namoro com Tiago Iorc

Após a divulgação do clipe de "Amei te ver", de Tiago Iorc, que teve a participação de Bruna Marquezine em cenas de topless, a atriz Isabelle Drummond anunciou o fim do namoro com o cantor. Os rumores sobre o término circularam nas redes sociais após ela apagar fotos com o ex mas, segundo a mãe de Isabelle, os dois já estavam separados há cerca de dois meses.

Já a escolha de Bruna para estrelar o clipe ao lado de Tiago foi questionada pelos fãs, já que as duas atrizes são amigas. Apesar de ter sido gravado na madrugada do último domingo, 8, a negociação para a participação de Bruna já havia ocorrido antes da amiga se separar do cantor.

Segundo o empresário do ex-casal, Felipe Simas, Isabelle já não iria gravar o clipe, pois os dois mantinham a linha discreta e não gostavam de exibir o relacionamento. Eles estavam juntos há cerca de dois anos.

