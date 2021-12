Isabella Santoni raspa cabeça para personagem com leucemia em novela da Globo

Isabella Santoni apareceu com a cabeça raspada na última segunda-feira, 6. A atriz passou pela transformação para interpretar uma personagem com leucemia em "A Lei do Amor", próxima novela das nove da Globo.

Na foto, que foi divulgada nas redes sociais, ela aparece ao lado do cabeleireiro Fernando Torquatto. Os fãs não economizaram elogios à atriz e a hashtag #NossoMaiorOrgulhoBellaS ficou nos tópicos mais comentados do Twitter durante a noite.

Além de mudar o cabelo, a atriz também disse estar fazendo dieta para perder peso. Em uma postagem no Twitter, Isabella conta que não está ingerindo carboidratos. Na novela, a atriz vai dar vida à personagem Leticia - filha de Heloísa (Cláudia Abreu) e Pedro (Reynaldo Gianecchini).

