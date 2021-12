Isabella Santoni está de novo amor

O casal Rafael Vitti e Isabella Santoni não tiveram o mesmo fim que seus personagens Pedro e Karina em "Malhação" (Globo), que chegam ao final da temporada, nesta sexta-feira, 14, juntos e apaixonados.

Apesar da torcida dos fãs pelo casal "Perina", Isabella foi flagrada aos beijos com um novo amor na madrugada de sábado, em um barzinho na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O nome do escolhido ainda não se sabe, mas o rapaz já é próximo de alguns amigos da atriz (alguns atores de "Malhação").

Desde que resolveram colocar um ponto final na relação, Isabella e Vitti não foram mais vistos juntos.

