Isabeli Fontana sobre o mundo da moda: "Existe muita inveja"

Dona de uma carreira consolidada no mundo da moda, Isabeli Fontana participou na noite desta quinta-feira, 13, do "Senai Brasil Fashion", evento que tem como objetivo promover novos talentos para as passarelas. Na ocasião, em entrevista ao UOL, a top falou sobre as dificuldades da profissão e revelou que ser bonita não é garantia de sucesso.

"As pessoas olham para você e dizem assim: para você é fácil, porque você é bonita. Então você é rica, bonita e tudo acontece. Não é bem assim. Só eu sei, só a gente sabe [as modelos]... quando a gente está nesse meio quanto temos que ralar, porque, às vezes por ser bonita, a porta fecha; porque a pessoa que está ali não gostou de você; porque a pessoa que está ali ficou com ciúmes por você ser bonita; porque ela gostaria de ser bonita. Existe muita inveja. No mundo no geral, na verdade. Infelizmente", contou Isabeli, lembrando que as pessoas fazem uma ideia errada quando pensam que vida de modelo é só glamour.

E continua: "Uma pessoa pode sempre agregar para outra. Uma pessoa sempre precisa de outra".

Morando há sete anos no Brasil, Isabeli diz que voltou ao país em busca de um pouco de tranquilidade para criar os seus filhos - Zion, 9 anos, fruto de sua relação com Alvaro Jacomossi (de 2000 a 2004), e Lucas, 12, do seu casamento com Henri Castelli (de 2005 a 2007).

"Eu tenho um dia a dia deles. É tão maravilhoso. Tudo que eu mais amo na vida é estar com eles (...). Sou muito babona", contou a modelo, dizendo que morar fora do país seria profissionalmente mais vantajoso, porém, no Brasil, consegue oferecer uma base família melhor para os herdeiros.

Além disso, a modelo está noiva do cantor Di Ferrero, da NX Zero.

Assista o vídeo e confira a entrevista completa com a modelo:

