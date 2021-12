Irmão de Sandro Pedroso morre vítima da gripe H1N1

O irmão de Sandro Pedro morreu neste sábado, 7, conforme postagem do ex-namorado de Susana Vieira no Instagram. "Poxa meu irmão por que você foi morrer??! Meu irmão acaba de me deixar", disse.

Júlio Pedroso teria morrido em decorrência da gripe H1N1, de acordo com entrevista de Sandro para o site EGO. "Ele sentiu uma dor muito grande no pulmão e procurou um posto médico em Ponta Grossa, no Paraná, onde mora. Como não encontrou vaga no Sistema Único de Saúde (SUS), voltou para casa", afirmou Sandro.

De acordo com ele, Júlio faleceu em três dias. "Meu irmão não tinha plano de saúde e os hospitais públicos nesse país são uma vergonha".

O irmão de Sandro tinha 35 anos, era músico, casado e deixou um filho. O sepultamento do corpo dele ocorre neste sábado no Paraná.

Poxa meu irmão porque você foi morrer??!😢 meu irmão acaba de me deixar...😢 Um vídeo publicado por @sandropedroso em Mai 7, 2016 às 5:01 PDT

Fama

Sandro ficou conhecido após namorar a atriz Susana Vieira entre 2010 e 2013. Após o rompimento, ele se envolveu com a filha do cantor Leonardo, Jéssica Costa, com quem tem um filho.

Na última semana, uma entrevista de Sandro para Gugu causou polêmica. Na conversa, ele fala sobre o relacionamento com Susana, que disse ter ficado "chocada" com as declarações do ex.

