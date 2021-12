Irmão de Michael Jackson grava clipe no sul da Bahia

O cantor e guitarrista Tito Jackson, irmão de Michael Jackson, está em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia. Ele, que fez parte da composição inicial do grupo Jackson Five, participou da gravação do clipe da música "Winning by giving". De acordo com a prefeitura da cidade, Tito gravou o vídeo ao lado da cantora de jazz Lis Howard e alunos do Instituto Amigos de Santo André (IASA).

Tito ainda inaugurou uma horta orgânica da Escola Municipal Nair Sambrano Bezerra. Ele está hospedado no Campo Bahia Resort, localizado no Povoado de Santo André e os proprietários do resort Christian e Christiane Hirmer acompanharam o irmão de Michael no tour pelo sul da Bahia.

