Irmão de Ivete Sangalo deve deixar UTI após 60 dias internado

Jesus Sangalo deve deixar a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nas próximas 24 horas. De acordo com informações do site Uol, o irmão de Ivete Sangalo está internado há 60 dias no Hospital Santa Isabel, em Salvador, e deve ser encaminhado para um quarto no mesmo hospital.

Ainda conforme o site, ele apresentou um quadro de sepse abdominal, por conta de uma cirurgia de emergência. Jesus ficou em coma induzido e chegou a ter convulsões e apresentar melhora, mas permaneceu na UTI.

As complicações desenvolvidas pelo empresário aconteceram em decorrência de uma cirurgia bariátrica, feita por ele há cinco anos. Em outubro do ano passado, ele chegou a ficar internado no Hospital Cárdio Pulmonar, devido a um quadro de septicemia.

