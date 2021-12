Irmão de Elba Ramalho morre atropelado em João Pessoa

Morreu o irmão da cantora Elba Ramalho, Eracliton Nunes Ramalho, 62, após ser atropelado por uma motocicleta, no bairro 13 de Maio, em João Pessoa, na noite desta sexta-feira, 21. Eracliton foi atropelado quando estava atravessando a Avenida Santa Catarina, indo para a padaria.

O irmão da cantora até chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ao chegar no hospital, não sobreviveu aos ferimentos.

Na madrugada deste sábado, a cantora lamentou e informou aos seus seguidores do Instagram sobre a morte de seu irmão. "Acabo de perder um irmão, esse jovem da foto, com esse sorriso estampado no rosto e o coração do tamanho do mundo", comentou.

A cantora ainda mostrou sua indignação com a forma que os motociclistas agem no trânsito. "[Ele] Foi surpreendido por um motoqueiro a mil por hora numa rua pacata de João Pessoa. Mas não é só lá que os motoqueiros nos surpreendem. Muitas vezes, são surpreendidos também porque andam de forma imprudente", desabafou.

Segundo testemunhas, o motociclista que também saiu ferido, chegou a frear para evitar o acidente, mas não foi o suficiente. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado para o Hospital da região, mas recebeu alta ainda na noite de sexta-feira.

