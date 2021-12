Irmão de Daniel Alves desabafa na internet

O cantor Ney Alves, irmão do jogador do Barcelona Daniel Alves, procurou a polícia para prestar queixa e fez um desabafo nas redes sociais após uma montagem circular pela internet comparando o rosto dele com o retrato falado do homem suspeito de assassinar Beatriz Angélica Mota, 7 anos, na cidade de Petrolina (PE).

"Peço de todo o meu coração que não alimentem essa maldade, não disseminem a imagem, haja vista a total humilhação a que fui submetido, afirmou o cantor.

