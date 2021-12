Irmão de Bruno Galiasso participa de réveillon de Neymar e xinga internautas após críticas

Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso, foi um dos convidados vips do jogador Neymar para a festa de réveillon, realizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ele postou registros com o jogador e a mulher, Maiara Braga Porto, e rebateu as críticas de alguns internautas por ter estado na festa, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus.

Ele ocupou o cargo de assistente da Superintendência de Arte da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, na gestão do governador de Wilson Witzel.

"Menino Ney aglomera mais de 500 pessoas em uma mansão. O vírus está de olho", escreveu um internauta na publicação. "Vai tomar por dentro do seu %$", respondeu Thiago, irritado. "E você queria estar lá! vai se F%¨7", completou.

Em outro comentário que perguntava se teve festa ou não, o irmão de Gagliasso diz: "Se preocupe com a sua, pela saco, Vai se f%¨&".

Segundo o jornal Extra, a festa de Neymar começou no dia 26 de dezembro e terminou na manhã deste sábado, 2. No entanto, na internet, o jogador exibiu apenas fotos na sua casa com a família e amigos.

Apoiador de Jair Bolsonaro, Thiago não se dá muito bem com o irmão, Bruno Gagliasso, e já chegou a protagonizar um desentendimento com a cunhada Giovanna Ewbank na internet por diferenças políticas.

