Irmão de Andressa Urach nega incesto relatado em biografia

O polêmico incesto relatado por Andressa Urach em sua biografia incomodou o irmão da ex-modelo, que resolveu se pronunciar sobre o assunto. Em entrevista ao jornal Extra, Ricardo Urach negou ter praticado relações sexuais com a moça.

"Estou indignado. Dessa família espero tudo. Para mim essa história não muda nada do que eu sou. Não fiz nada de errado. Nunca precisei dela, mas não quero prejudicá-la. Como vou provar o contrário?", desabafou.

A comerciante Mayara Karnikowski, casada com Ricardo também não gostou nem um pouco das declarações da cunhada e do sogro. "No livro, ela não cita o nome do irmão, até porque tem quatro ou cinco por parte de pai. A diferença entre eles é bem pequena. Mas aí todo mundo associou ao Ricardo, que coitado nem sabia do que tava acontecendo. O pai dele, que é outro louco, decidiu dizer a um site que preferia não acreditar nisso, mas que se tinha bebida sei lá. Onde já se viu isso?", falou. "Quando avisei meu marido sobre essa entrevista, o Ricardo partiu atrás do pai e vai processar o veículo por ter usado foto dele sem autorização", completou.

Tudo surgiu quando Andressa contou, em "Morri para viver - meu submundo de fama, drogas e prostituição", que perdeu a virgindade com um meio-irmão, poucos meses mais velho, que sempre a acompanhava nas festas e bailes. Com isso, o nome de Ricardo - que trabalha como motorista da Prefeitura de Bossoroca, no interior do Rio Grande do Sul -, foi associado ao caso.

