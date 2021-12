Irmã de Ivete, Cynthia Sangalo, fala sobre nascimento das gêmeas

A novidade do Carnaval foi o nascimento das gêmeas Marina e Helena, filhas da cantora Ivete Sangalo com o marido Daniel Cady. Segundo a irmã da artista, Cynthia Sangalo, as meninas passam bem, estão fazendo a alegria da família e vão para casa nesta quarta-feira, 14.

“Elas são lindas, uma galega e uma morena. O nariz arrebitadinho. Ainda não sei diferenciar muito quem é quem, mas tem uma que é mais retada e outra mais zen. Elas são famintas”. Sobre o primogênito, Marcelo, Cynthia garante que é só alegria e cuidado, “ele é muito cuidadoso, a mãe é a grande ídola dele”.

