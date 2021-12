Internautas protestam contra biografia de Claudia Leitte

Alguns internautas se manifestaram contra a cantora Claudia Leitte, após a divulgação de que o Ministério da Cultura teria autorizado a captação de R$ 356 mil para a realização de uma biografia sua, na quarta-feira, 18.

Eles usaram as redes sociais para compartilhar uma imagem com a mensagem de recusa ao uso do dinheiro público para essa finalidade, além de lotarem a página oficial da artista, no Facebook, com comentários negativos sobre o assunto.

"Não pago impostos para ISSO!", escreveu um. "Claudia Leitte, você realmente precisa de mais de 300 mil de verba pública para colocar em andamento algum projeto seu? Sério?", disse outro. "Você não tem vergonha, não?", indagou um terceiro.

Nesta quarta-feira, 17, em comunicado, a Produtora Ciel esclareceu que o projeto para um livro institucional sobre a baiana, inscrito "em total conformidade com Lei Rouanet" em 2014, foi abortado no ano seguinte, ou seja, em 2015.







Acompanhando a sugestão da amiga Délia Dehlia,quem também não aceita essa ideia estapafúrdia do Ministério da Cultura... Publicado por Autora Danka Maia II em Quinta, 18 de fevereiro de 2016







Esse dinheiro deviam ser destinado para pesquisas, educação ou saúde ,tem hospital faltando tudo.#eunãoaceito Publicado por Verônica Magalhães em Quinta, 18 de fevereiro de 2016







Que País é esse Hein?#EUNÃOACEITOA GALINHA PINTADINHA LANÇADO LIVRO E NÓS QUE PAGAMOS POR ESSA BIOGRAFIA.EITA BRASIL...Pq ela não paga com o dinheiro dela, isso não é problema para ela. Publicado por Luana Alves em Quinta, 18 de fevereiro de 2016







Gente essa mulher ja ta podre de Rica! Manda ela tira do bolso dela e fazer.#eunaoaceito Publicado por Rithy Hellen Mendes em Quinta, 18 de fevereiro de 2016













E eu lá quero saber da história de vida dessa creiça? Bora investir no que realmente importa! #ClaudiaLeitte #MinisterioDaCultura #Brasil Uma foto publicada por João Allex Soares Mendes (@allexsunshine) em Fev 18, 2016 às 7:27 PST

Aos inocentes mau educados... Se souber ler leia no O Globo . É um jornal... #claudialeitte#Brasil#Brazil#impecheamentjá#cpmf#impostos#corrupção#Zicavirus#rio2016olympics#Riodejaneiro#SãoPaulo#artistas#jjb#ufc#forapt#redeglobo#record#foradilma#oms#OperaçãoLavaJato#PoliciaFederal#jurisprudência#ministériopúblicofederal#maçonaria#comércio#futebol#oab#jiujitsu Uma foto publicada por @fabianofofano em Fev 18, 2016 às 5:39 PST

#naoaceito #lixocultural #claudialeitte #porcaria #corrupção #ladra Uma foto publicada por Kel Scahleng (@kelscahleng) em Fev 18, 2016 às 2:31 PST

Chega de palhaçada com nosso dinheiro. #EuNaoAceito #claudialeitte #Cultura #DinheiroPublico Uma foto publicada por Marcos R Santana (@marcosrsantana80) em Fev 18, 2016 às 11:09 PST

