Internautas desconfiam de manipulação em edição de A Fazenda

Uma briga feia marcou a saída de Thiago Servo de "A Fazenda 8". Atormentado, o peão decidiu deixar o programa, mas a saída acabou conturbada por conta de um arranca rabo com Douglas Sampaio. Nas redes sociais, os telespectadores reclamaram que o sinal de streaming da Record foi cortado no momento mais tenso do conflito e levantaram dúvidas sobre veracidade das informações passadas pela Record sobre o que realmente aconteceu. As informações são do site Na Telinha.

A confusão teria começado por conta de uma brincadeira entre Douglas e Ana Paula. Luka, sem saber o que estava acontecendo, inflamou Thiago dizendo que o ator estava tentando beijar sua namorada. Enfurecido, o cantor foi ao encontro de Douglas, aos gritos e com palavras de baixo calão, chegando a empurrar Douglas, que não deixou barato e deu um murro no rosto do sertanejo, que revidou. Com isso ambos estariam expulsos de acordo com as regras do programa.

No entanto, ainda de acordo com o site, a imagem não apareceu na edição do programa na Record. Para quem viu a atração atentamente, notou que Douglas apareceu com o rosto inchado logo após a briga que houve, dando a entender que foram as vias de fato.

No Twitter, já existem histórias levantando a possibilidade de manipulação por parte da direção do reality show, na edição deste sábado, 24.

adblock ativo